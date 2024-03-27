سياسية
جابر على رأس وفد رفيع يدشن ميدانياً برنامج إستعادة الخدمات بالخرطوم
دشن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الاتحادية برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم وهي الخدمات التي إستهدفتها المليشيا المتمردة واحدثت فيها أضرار كبيرة في الكهرباء والمياه والإتصالات ومراكز الشرطة.
المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة أكد أنهم سيكونون متواجدين خلال الفترة القادمة حتى تعود الكهرباء.
الاستاذ محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية اوضح أن الشركة ستساهم في تأهيل المحطة وقطع بأن قطاع التعدين قادر على استعادة ما دمرته الحرب. والي الخرطوم قال ان الزيارة مهمة استلمنا فيها دعما مقدرا لتوفير المياه والكهرباء ودعم مالي للمواطنين فضلا عن الوعود بدعم بقية المحطات.
الوفد زار سلاح المهندسين والتقى القائد والضباط والجنود واستمعوا الى تنوير من الفريق جابر حول جهود استعادة خدمات المياه والكهرباء وتوقفت الزيارة في محطات الكهرباء بشارع الاربعين وكهرباء المهندسين اللتان تعرضتا لاضرار كبيرة وهي ضمن برنامج اعادة تأهيل محطات الكهرباء.
واختتم الوفد زيارته بتفقد أحوال دور الإيواء وذلك بزيارة مركز إيواء الحارة ٢١ ووقفوا على احوال الوافدين وقدموا لهم دعما عينيا.
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