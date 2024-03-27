جابر على رأس وفد رفيع يدشن ميدانياً برنامج إستعادة الخدمات بالخرطوم

بدعم هذه الخطوة، قاد الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، وفدًا اتحاديًا لتفقد عدد من المرافق الخدمية. كان في صحبته والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وكانت الوفود تضم وزير الطاقة والنفط، المهندس محي الدين نعيم، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والمفتش العام لجهاز المخابرات العامة والمدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة.

توقف الوفد في مكتب الثورة بالحارة التاسعة، حيث تم التأكيد على إعادة نظام الدفع المقدم للكهرباء، وهو خطوة أساسية لوقف التوصيل العشوائي للكهرباء وترشيد استهلاكها واستمرارية توفيرها. في هذا السياق، تفقد الوفد فرق العمل الميداني لطوارئ الكهرباء، التي تعمل على صيانة وإعادة التيار الكهربائي لإحياء أمدرمان القديمة، تمهيدًا لعودة المواطنين.

حث الفريق جابر العاملين في الكهرباء على مضاعفة جهودهم، لأن المواطنين ينتظرون عودة التيار ليتمكنوا من العودة والاستقرار في منازلهم. من جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط أن الزيارة تهدف إلى استعادة الخدمات في المناطق المحررة، وتهيئتها لعودة المواطنين، مشيرًا إلى أنهم وفروا قطع الغيار اللازمة لإصلاح الكهرباء والمياه. وأضاف وزير التنمية والضمان الاجتماعي أن دورهم يأتي في دعم الاستقرار المدني لوالي الخرطوم، الذي يقوم بدور كبير في خدمة مواطنيه.