سياسية

جابر على رأس وفد رفيع يدشن ميدانياً برنامج إستعادة الخدمات بالخرطوم

2024/03/27

دشن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الاتحادية برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم وهي الخدمات التي إستهدفتها المليشيا المتمردة واحدثت فيها أضرار كبيرة في الكهرباء والمياه والإتصالات ومراكز الشرطة.

بدعم هذه الخطوة، قاد الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، وفدًا اتحاديًا لتفقد عدد من المرافق الخدمية. كان في صحبته والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وكانت الوفود تضم وزير الطاقة والنفط، المهندس محي الدين نعيم، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والمفتش العام لجهاز المخابرات العامة والمدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة.

توقف الوفد في مكتب الثورة بالحارة التاسعة، حيث تم التأكيد على إعادة نظام الدفع المقدم للكهرباء، وهو خطوة أساسية لوقف التوصيل العشوائي للكهرباء وترشيد استهلاكها واستمرارية توفيرها. في هذا السياق، تفقد الوفد فرق العمل الميداني لطوارئ الكهرباء، التي تعمل على صيانة وإعادة التيار الكهربائي لإحياء أمدرمان القديمة، تمهيدًا لعودة المواطنين.

حث الفريق جابر العاملين في الكهرباء على مضاعفة جهودهم، لأن المواطنين ينتظرون عودة التيار ليتمكنوا من العودة والاستقرار في منازلهم. من جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط أن الزيارة تهدف إلى استعادة الخدمات في المناطق المحررة، وتهيئتها لعودة المواطنين، مشيرًا إلى أنهم وفروا قطع الغيار اللازمة لإصلاح الكهرباء والمياه. وأضاف وزير التنمية والضمان الاجتماعي أن دورهم يأتي في دعم الاستقرار المدني لوالي الخرطوم، الذي يقوم بدور كبير في خدمة مواطنيه.

المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة أكد أنهم سيكونون متواجدين خلال الفترة القادمة حتى تعود الكهرباء.
الاستاذ محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية اوضح أن الشركة ستساهم في تأهيل المحطة وقطع بأن قطاع التعدين قادر على استعادة ما دمرته الحرب. والي الخرطوم قال ان الزيارة مهمة استلمنا فيها دعما مقدرا لتوفير المياه والكهرباء ودعم مالي للمواطنين فضلا عن الوعود بدعم بقية المحطات.
الوفد زار سلاح المهندسين والتقى القائد والضباط والجنود واستمعوا الى تنوير من الفريق جابر حول جهود استعادة خدمات المياه والكهرباء وتوقفت الزيارة في محطات الكهرباء بشارع الاربعين وكهرباء المهندسين اللتان تعرضتا لاضرار كبيرة وهي ضمن برنامج اعادة تأهيل محطات الكهرباء.
واختتم الوفد زيارته بتفقد أحوال دور الإيواء وذلك بزيارة مركز إيواء الحارة ٢١ ووقفوا على احوال الوافدين وقدموا لهم دعما عينيا.
سونا

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