التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: نرفض أي محاولة جديدة من قبل الميليشيا ومعاونيها تتسبب في إنتاج مزيد من الأزمات





قال الناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية “محي الدين إبراهيم” بأنهم يرفضون أي محاولة جديدة من قبل الميليشيا ومعاونيها تتسبب في إنتاج مزيد من الأزمات.

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة بأن المليشيا مستمرة في قتل المواطنين العزل وتستميت كل يوم في حربها ضد إنسان ولاية الجزيرة وتركت شماعة الفلول خلفها.

الجزيرة – السودان