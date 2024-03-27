سياسية
رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة : نحن لا نمتلك أي تبعية سياسية لقوات الدعم السريع
قال رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة لـ”الشرق”: نحن لا نمتلك أي تبعية سياسية لقوات الدعم السريع .. وكان “الدعم السريع” أعلن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة..
صديق عثمان أحمد، رئيس “الإدارة المدنية” التي أعلنتها قوات “الدعم السريع” في ولاية الجزيرة، كان ضيف قناة الشرق.
الشرق للأخبار
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