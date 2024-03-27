رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة : نحن لا نمتلك أي تبعية سياسية لقوات الدعم السريع





قال رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة لـ”الشرق”: نحن لا نمتلك أي تبعية سياسية لقوات الدعم السريع ⁧.. وكان “الدعم السريع” أعلن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة..

صديق عثمان أحمد، رئيس “الإدارة المدنية” التي أعلنتها قوات “الدعم السريع” في ولاية الجزيرة، كان ضيف قناة الشرق.

الشرق للأخبار