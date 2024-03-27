بلومبرغ: الكاكاو أصبح أغلى من النحاس

ولليوم الرابع على التوالي، ارتفعت العقود الآجلة في بورصة نيويورك، مما زاد من المكاسب بفضل أخبار التحديات التي تواجه التمويل في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

يواجه مجلس الكاكاو الغاني، المعروف أيضًا باسم Cocobod، خطر فقدان مصادر تمويل أساسية بسبب أزمة في محصول الكاكاو، حيث لا يكفي الحبوب المتاحة لتأمين الأموال. يعتمد المجلس على التمويل الخارجي لشراء حبوب الكاكاو من مزارعي الكاكاو.

شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة تقارب 60% هذا الشهر وحده، وقد تضاعفت بالفعل هذا العام. ويعود ذلك جزئيًا إلى ضعف المحاصيل بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض في غرب أفريقيا، حيث تزرع معظم محاصيل الكاكاو في العالم، إلى جانب تراجع الإنتاج في مناطق أخرى، مما يضع هذه الصناعة في وضعٍ صعب.

ارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 10 آلاف دولار للطن، وهو مستوى لم يكن متوقعًا قبل بضعة أشهر فقط، وجعل الكاكاو أكثر تكلفة من النحاس الصناعي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.