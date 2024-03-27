بلومبرغ: الكاكاو أصبح أغلى من النحاس
واصلت أسعار الكاكاو ارتفاعها، حيث ازدادت أكثر من 700 دولار للطن في يوم واحد وتجاوز سعره 9000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث تجتاح أزمة العرض السوق ويصارع صانعو الشوكولاتة للحصول على الحبوب، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، الاثنين.
وسوف يؤدي ازدياد سعر الكاكاو إلى ارتفاع تكاليف الشوكولاتة على مدار العام. وتقوم بعض الشركات المصنعة بتقليص أحجام الألواح أو الترويج لأصناف تحتوي على مكونات أخرى للتخفيف من المشكلة.
وتضررت المحاصيل في غرب أفريقيا، وهي المنطقة الأعلى كثافة في زراعة الكاكاو، بسبب الآفات وسلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة، مما يهدد بنقص في الإمدادات للمرة الثالثة على التوالي.
وتعاني المصانع هناك بالفعل من الإغلاق، وقد تفاقم اللوائح البيئية الجديدة، المرتقب فرضها في دول أوروبية مستوردة، العقبات التي تحول دون تصدير تلك الحبوب.
وقال فؤاد محمد أبو بكر، رئيس شركة “غانا كوكا ماركتينغ” لتسويق الكاكاو بالمملكة المتحدة، لبلومبرغ قبل أيام: “لا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأن المحصول المقبل، والتحدي الذي يواجه ساحل العاج وغانا هو أنه لا أحد يعرف كيف يمكنهما معالجة مشكلات الإنتاج. ولا يوجد إمدادات للإنقاذ في الأشهر القليلة المقبلة”.
ويتسارع ارتفاع أسعار الكاكاو قبل بعض المناسبات، وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة تشتري الحبوب قبل أشهر من الموعد المحدد، بدأ ارتفاع الأسعار في التأثير، وقد أصبحت بعض ألواح الشكولاتة أعلى سعرا أو أصغر أو مطعمة بنكهات أخرى لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار.
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