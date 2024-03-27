شاهد بالفيديو.. الشكر لدولة قطر الشقيقة التي سيرت جسرا جويا من سبعة طائرات للبلاد تحمل أدوية





على هامش تفقده قطاعات الكهرباء والمياة والصحة في وسط أمدرمان وأمدرمان القديمة وبحث سبل توفير الخدمات الأساسية تهيئة لعودة المواطنين وإعادة الإعمار واقتصاد الحرب .. إفادات عضو السيادي مساعد القائد العام الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر :

▪︎ أولويات الجهود تتمحور لإعادة الخدمات الضرورية لمنطقة أمدرمان القديمة ووسطها. ▪︎ العمل على إستعادة خدمة الكهرباء بدأ فعليا وقطع شوطا بعيدا في صيانة المحطتين الرئيسيتين وتدشين عدد ٢٥ عربة توفر كافة أنواع قطع الغيار . ▪︎ جاري العمل في محطة مياه بيت المال وتواصلنا قبل الزيارة مع حكومة ولاية الخرطوم وحددنا الإحتياجات التي ساهمت فيها الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة الشئون الإجتماعية وستصل قطع الغيار في غضون أسبوعين.

إدارة الإقتصاد أثناء الحرب امر مهم ويسير كما خطط له حيث تم تقليص كثير من المنصرفات مما أسهم في تسيير دولاب العمل بالدولة والإستمرار في دفع المرتبات بنسبة طيبة.

▪︎ ضمن بنود إقتصاد الحرب زادت إنتاجية بعض المحاصيل مع التحسين المستمر لحصائل الصادر و ضبط الإتفاق .

▪︎ فاتورة المحروقات تقلصت جدا بسبب تحرير هذه السلعة حيث لاتكلف الدولة حاليا سوى إدارتها مما خفف الضغط على الموازنة العامة أثناء الحرب.

▪︎ نتقدم بالشكر لدولة قطر الشقيقة التي سيرت جسرا جويا من سبعة طائرات للبلاد تحمل أدوية كما نشكر حكومة المملكة العربية السعودية التي قدمت الكثير.

▪︎ المخزون الاستراتيجي من الحبوب الغذائية مطمئن جدا.

▪︎ بحمد الله اليوم إفتتحت شركة توزيع الكهرباء أول مركز لبيع الكهرباء بأمدرمان.

▪︎ منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها عجزت عن تقديم التزاماتها حيث وفرت أقل من ٢٠% من جملة الربط.

الحكومة السودانية لا علاقة لها بإستلام أو توزيع مواد الإغاثة وهي ملتزمة بالمسارات المتفق عليها وقدمت التسهيلات اللازمة.

▪︎ سيتم إفتتاح مركز شرطة ودنوباوي في القريب العاجل.

▪︎ حضرت معنا شركة متخصصة في إصحاح البيئة متبرعة بتقديم خدماتها مجانا.

▪︎ وزير الصحة نفذ جولة في كل المستشفيات لتحديد المطلوبات والنواقص لإعادة تقديم الخدمات الصحية للمواطن.

▪︎ شرعت ولاية الخرطوم في عملية إعادة ما دمرته الحرب وسيتم توثيق حجم الخراب الذي تسببت فيه مليشيا آل دقلو الإرها_بية – من داخل محطة مياه بيت المال.

إعلام القوات المسلحة السودانية