سياسية

بالصور.. شهد إفطارا بالكريمت العركيين.. والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير يقول إن تحرير الولاية من دنس التمرد مسألة وقت

2024/03/27

قال والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير يقول إن تحرير الولاية من دنس التمرد مسألة وقت وأن سجل القوات المسلحة ظل خالي من الهزائم.
وقال أبوبكر شبو: تكوين مجلس مدني بولاية الجزيرة بواسطة الدعم السريع عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وشهد والي الجزيرة الطاهر إبراهيم إفطارا رمضانيا بقرية الكريمت العركيين.
الجزيرة – السودان

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