سياسية
بالصور.. شهد إفطارا بالكريمت العركيين.. والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير يقول إن تحرير الولاية من دنس التمرد مسألة وقت
قال والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير يقول إن تحرير الولاية من دنس التمرد مسألة وقت وأن سجل القوات المسلحة ظل خالي من الهزائم.
وقال أبوبكر شبو: تكوين مجلس مدني بولاية الجزيرة بواسطة الدعم السريع عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وشهد والي الجزيرة الطاهر إبراهيم إفطارا رمضانيا بقرية الكريمت العركيين.
الجزيرة – السودان
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