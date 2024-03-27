سياسية
السكرتير التنفيذي لإيغاد ورقني قبيهو يعين الجنوب سوداني لورانس كورباندي مبعوثا للسودان
عين السكرتير التنفيذي لإيغاد ورقني قبيهو الجنوب سوداني لورانس كورباندي مبعوثا للسودان.
وسلمت منظمة الصحة العالمية الحكومة السودانية في بورتسودان 36 طنا من الإمدادات الطبية وعلاج الكوليرا بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتعزيز صندوق التأمين الصحي بالسودان.
الجزيرة – السودان
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