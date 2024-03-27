شاهد.. صورة الفنان ترباس مع البرهان داخل القصر ببورتسودان تحقق شهرة واسعة وصحفي معروف يحذر قائد الجيش من الفنان: (أوعه ترباس يقول ليك عطشان ماشي أشرب مويه)





حققت صورة جمعت بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, والفنان الكبير والمعروف كمال ترباس, شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين ووفقاً لما ذكر نشطاء على مواقع التواصل فقد استقبل رئيس مجلس السيادة بالقصر بمدينة بورتسودان الفنان ترباس.

الصورة قام بنشرها نشطاء وصحفيين معروفين, من ضمنهم الصحفي أمير سيد أحمد, الذي نشر الصورة على حسابه الرسمي وكتب عليها دعابة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الصحفي المعروف بتشجيعه لنادي المريخ كتب على الصورة محذراً البرهان: (أوعه ترباس يقول ليك عطشان ماشي أشرب مويه).

الجدير بالذكر أن ترباس كانت له طرفة شهيرة عندما رافق بعثة الهلال لمواجهة الترجي التونسي رفقة صديقه رئيس النادي وقتها صلاح إدريس.

المباراة الشهيرة شهدت تقدم الهلال على أصحاب الأرض بهدف وسط فرحة ترباس وأنصار الهلال, وبعد نهاية المباراة بخسارة الهلال بخماسية خرج ترباس في تصريح شهير قال فيه: (مشيت أشرب موية جيت لقيت الهلال مغلوب خمسة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين