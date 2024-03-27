شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل “طمبور” مشتعل بشمال السودان.. رجل يتفاعل في الرقص بشكل هستيري ويطالب بدفنه حياً والحاضرون يستجيبون لطلبه ويردمونه بالتراب





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل ومشاهدات عالية وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو المتداول تم تصويره من حفل “طمبور” بالولاية الشمالية بالسودان.

وأظهر المقطع المصور رجل تفاعل في الرقص بشكل هستيري وسقط على الأرض وهو يطالب الحاضرين بدفنه حياً.

وبالفعل قام الحاضرون بردمه بالتراب في مشهد أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق: (شوايقة والبلد رايقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين