شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية توثق لحظة حصولها على “ورود” جميلة من رجل طيب بالشارع العام في أم درمان بعد أن حررها الجيش والجمهور يسخر لهذا السبب!!





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تحصل كمية من “الورود” أهداها لها رجل طيب كان يقف عند إحدى إشارات المرور بمدينة أم درمان.

ناشرو المقطع أكدوا أن المقطع تم تصويره حديثاً من مدينة أم درمان والتي حررها الجيش بشكل شبه كامل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين سخر من المقطع, وأكد عدد من المعلقين أن الفيديو قديم وذكروا أنه لا توجد إشارة مرور اصلا في أم درمان هذه الأيام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين