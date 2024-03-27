شاهد.. الفنانة ندى القلعة تطلق أغنيتها الجديدة (الإنصرافي) تتغزل وتمجد فيها الناشط السوداني الشهير: (دعامي يموت بالوجع..قحاتي قام شارد نجع عشان صرفة ما بعرف الدلع)





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة), محبيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإطلاقها أغنية جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني للناشط الشهير “الإنصرافي” الذي يتمتع بشعبية جارفة على مواقع التواصل.

وتقول القلعة, في مطلع أغنيتها التي تصدرت الترند: (صوت الحق الانصرافي والفارس الصاح الزيو مافي رايو قالوا سديد وكافي).

كما تغزلت الفنانة الشهيرة في الناشط الملقب بــ”صرفة” في المطلع الثاني من الأغنية: (دعامي يموت بالوجع..قحاتي قام شارد نجع عشان صرفة ما بعرف الدلع).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن أغنية “الإنصرافي” هي من كلمات الشاعر بدر الدين الشعدينابي, ومن ألحان الفنانة ندى القلعة, وقام بتسجيها بأستوديوهات سمارت ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين