شاهد بالصور.. والي الخرطوم في معسكر المستنفرات: الاستنفار مستمر لتحقيق الانتصار الكامل والقضاء على المليشيا الإرهابية

قال أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم ورئيس اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، إن عمليات إعداد وتجهيز المستنفرين والمستنفرات ستستمر حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة وتحرير الوطن من جرائم المليشيا الإرهابية.

وأدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لمعسكر مستنفرات حي الشاطئ بكررى مساء أمس، حيث أبلغ المستنفرات أن اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية تعمل بجد على استكمال التدريب والتسليح، وتعتمد على المقاومة الشعبية في تأمين الأحياء المحررة وتقديم المساعدة لعودة الخدمات إليها.