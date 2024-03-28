عقار يختتم زيارته للنيل الازرق وسنار وكوستي “لقاءات توضيحية مع مجلس الوزراء ولجنة الأمن”

اختتم الفريق مالك عقار أير، نائب رئيس مجلس السيادة، برنامج زيارته لإقليم النيل الأزرق، وولايتي سنار والنيل الأبيض أمس. وفي مطار الدمازين، ودّعه الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم الإقليم، وأعضاء حكومته، وأعضاء لجنة الأمن، وشخصيات بارزة من المجتمع بالإقليم.

وأوضحت الأستاذة فواتح النور البشير، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم، أن زيارة الفريق مالك عقار أير، نائب رئيس مجلس السيادة، أسفرت عن مكاسب مهمة للإقليم في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن الزيارة شملت لقاءات توضيحية مع مجلس الوزراء ولجنة الأمن للوقوف على الأوضاع الأمنية وسير العمل التنفيذي في حكومة الإقليم.

وأضافت أن الزيارة أدت إلى ضمان استمرارية تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف المجالات، وعبرت عن تقديرها لاهتمام الفريق مالك عقار أير، نائب رئيس مجلس السيادة، بتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.