الكباشي يؤكد من القضارف الاستعداد جيشا وشعبا لحسم التمرد “المتمردين في اسوأ حالاتهم ولا تسمعوا لإدعاءاتهم وكذبهم”





حيّا عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ضباط وجنود منطقة القوات المسلحة في الشرق وجميع المواطنين في ولاية القضارف.

وخلال خطابه للضباط والجنود في المنطقة الشرقية العسكرية، قدّم تحيات السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء المجلس، وأعضاء هيئة الأركان. كما أكد على هدف الزيارة للتفقد والاطمئنان وإكمال الترتيبات النهائية لحسم معركة ودمدني وتطهير جميع المناطق المتأثرة في السودان بتدخل متمردي الدعم السريع.

وأكد على جاهزية فرسان المنطقة العسكرية الشرقية لتحرير مدني وجميع مناطق الجزيرة بإذن الله. وأطمأن الشعب السوداني بأن القوات المسلحة والجهات الأمنية والمتقاعدين والمستنفرين ورجال المقاومة الشعبية جميعهم على أتم استعداد لحسم التمرد.

وأكد أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، وأنهم والشعب متحدون لدحر هذا التمرد ومعركة الكرامة، مؤكداً أن هذه المعركة هي ضد الشعب السوداني ومعركة لكرامته، وأن الجميع شركاء في هذا الجهد لدحر التمرد.