البرهان يلتقي وفد مؤتمر خريجي شعب البجا – صور

قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتدقيق في الرؤى والأفكار المقدمة حول تطوير وتنمية إقليم شرق السودان.

وفي لقاء جمعه الاربعاء بوفد من مؤتمر خريجي شعب البجا والمجلس الاستشاري لشرق السودان في مكتبه ببورتسودان، التزم الفريق البرهان بدعم ومساندة المكونات المجتمعية في منطقة البحر الأحمر. كما التزم بتأسيس صندوق لدعم التعليم في المناطق الريفية والأقل نموا، بالإضافة إلى دعم كافة الاستثمارات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد بالمنطقة.

وفي تصريح له بعد اللقاء، أوضح السيد محمد كرار، رئيس قطاع العلاقات العامة والمنظمات الخارجية بمؤتمر خريجي شعب البجا، أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة على الانتصارات التي تحققت في جميع المحاور والجبهات.