سياسية
شاهد مناوي مع عبدالرحمن الصادق في شندي: ندعو لضرورة إنهاء التمرد قبل نهاية شهر رمضان ورفع تمام تحرير الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان
خلال زيارته لمدينة شندي.. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأننا ندعو لضرورة إنهاء التمرد قبل نهاية شهر رمضان ورفع تمام تحرير الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.
وقالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنه تم تسليم 78 مذكرة جنائية لجهات قانونية شملت أسماء 91 من القوى السياسية أثبتت مساهمتهم في دعم المليشيات، و يشرع مرصد “مشاد” مع الهيئة التضامنية في فتح بلاغات في جميع الدول التي يتواجد فيها المتهمين.
الجزيرة – السودان
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