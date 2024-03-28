مدير المخابرات السوداني: اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير ود مدني وزلزلة أركان ميليشيا الدعم السريع

قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل باكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير ود مدني من “دنس التمرد”.

المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل: معركة “تطهير” السودان من “ميليشيا الدعم السريع” ستستمر حتى تصل كل شبر من أرض الوطن.

الشرق للأخبار