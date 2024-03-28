سياسية
مدير المخابرات السوداني: اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير ود مدني وزلزلة أركان ميليشيا الدعم السريع
قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل باكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتحرير ود مدني من “دنس التمرد”.
مدير جهاز المخابرات العامة: الأيام القليلة المقبلة ستشهد “زلزلة أركان ميليشيا الدعم السريع الإرهابية وتمردها الغاشم”.
المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل: معركة “تطهير” السودان من “ميليشيا الدعم السريع” ستستمر حتى تصل كل شبر من أرض الوطن.
الشرق للأخبار
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