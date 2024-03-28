كباشي يا نار الضلع .. ظهور أسد الجبال يرعب الدعامة





بعد غيبة عن المشهد الإعلامي والميداني، عاد نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى الظهور.

ووجد ظهور كباشي خلال زيارته لولاية القضارف يوم الأربعاء 27 مارس، احتفالاً خاصاً من رواد شبكات التواصل الاجتماعي وأنصار الجيش السوداني.

وكتب بعض المعلقون على المنصات الرقمية بحسب رصد محرر “النيلين” ما يلي:

كباشي يا نار الضلع، يا معذبهم وكاويهم.

كباشي الأسد النتر كباشي أسد الجبال وأبو الرجال.

يا الدعامة أرجو الراجيكم، كباشي شكلو حيقود المعارك بنفسه.

غاب وجاب، كباشي حيدشن عدة الشغل الجديدة.

الجغم على أصولو يا دعامة الزول دا ما بخاف، واحتمال كبير يكون ما صايم ذاتو.

وسرت تكهنات بأن الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي سيقود معارك تحرير ولاية الجزيرة بنفسه، خاصة وأنه لمح بذلك من خلال خطابه في القضارف، وإعلانه بأنه لن يتم التوقف من الزحف إلا بنهاية آخر متمرد.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

رصد وتحرير – “النيلين”