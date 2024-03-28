ورشة خطاب الكراهية أسبابه دوافعه مناهضته





دعا الاستاذ مصطفى حسن موسى الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ممثل والي ولاية النيل الابيض كل فئات المجتمع للعمل على نبذ خطاب الكراهية وزرع المحبة والود بين أفراد المجتمع للعيش في أمن وسلام . جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الإدارة القانونية بكوستي أمس، ورشة ” خطاب الكراهية أسبابه دوافعه تناميه مكافحته واستراتيجية مناهضته ” ، التي نظمتها الإدارة القانونية بولاية النيل الابيض بالتعاون مع أمانة الحكومة بالولاية بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة الشرطية والأمنية والعدلية وقيادات الخدمة المدنية والإدارة الأهلية والأئمة والدعاة والباحثين الاجتماعيين والمحامين والإعلاميين . وقال وزير التربية والتوجيه المكلف بالنيل الأبيض ممثل الوالي ان هذه الورشة تناقش القضايا التي تهم المجتمع وثوابت وقيم الإنسانية وتعمل على حماية التراث الذي يتعرض لهجمة شرسة من التطرف الفكري في ظل العولمة وطمس هوية السلم الاجتماعي . وأشار إلى ان الورشة تعتبر إحدى وسائل محاربة خطاب الكراهية .

خلال اجتماع الورشة، تم التأكيد على أهمية التركيز على إعداد توصيات ومبادئ تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز قيم الاحترام والتسامح في المجتمع. أعلنت حكومة الولاية التزامها بتبني تلك التوصيات وتنفيذها بغرض تحقيق الأهداف المنشودة، والتشجيع على محاربة خطاب الكراهية. وأعرب الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض عن سروره بالتعاون مع الإدارة القانونية في تنفيذ هذه التوصيات، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التنمية والتقدم في الولاية.

وشدد على أن معظم الأزمات التي شهدتها الولاية ناجمة عن خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر والصراعات الاجتماعية، ودعا الخبراء المشاركين في الورشة إلى وضع خطة عمل تعمل على تعزيز التسامح والتعايش في المجتمع وتعزيز ثقافة السلام في المناهج التعليمية. وأشار رئيس الإدارة القانونية بولاية النيل الأبيض إلى أن الورشة تهدف إلى وضع استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح في المجتمع، وتركز على التأكيد على قيم الاحترام والتعاون بين مختلف فئات المجتمع. وتم خلال الورشة عرض ورقة بحثية تناولت أسباب ودوافع خطاب الكراهية وكيفية مكافحته ومناهضته، مؤكدًا على أن خطاب الكراهية يمكن أن يفتح أبواب العنف في المجتمع.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد أخطر الوسائل في نشر خطاب الكراهية . بينما تطرق دكتور معاوية ابوقرون مقدم الورقة لمفاهيم وتعريف خطاب الكراهية وأسباب تناميه في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب والمفهوم القانوني لخطاب الكراهية .

سونا