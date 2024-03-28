أمدرمان .. تنظيم التواجد الكثيف في بعض المواقع بشارع الوادي





أجرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم اجتماعًا أمس، برئاسة الوالي الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث قُدِّمت مراجعة شاملة للمسائل المتعلقة بالخدمات والتطورات الأخيرة في استعدادات تنفيذ تحرك واسع النطاق لاستعادة الخدمات في المناطق المستهدفة من قبل المليشيا المتمردة والتي تسببت في تخريب واسع النطاق في مرافق المياه والكهرباء. أبدت اللجنة اهتمامًا كبيرًا بإزالة الأجسام الغريبة والمقذوفات المنتشرة بكثافة في منطقة أم درمان القديمة، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومواصلة برنامج نقل ومعالجة الجثامين وفقًا للاشتراطات الصحية، كجزء من استعادة الأحياء السكنية بشكل آمن. كما قررت اللجنة توثيق التخريب الحاصل للمنشآت العامة والأثرية بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الآثار وغيرها.

وجَّه الاجتماع هيئة مياه ولاية الخرطوم بمتابعة الدعم والقرارات الأخيرة المتعلقة باستعادة مياه الشرب لأحياء أم درمان. كما أمنت اللجنة على الترتيبات بين وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي لتوزيع الدعم النقدي المباشر، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، حسب النسب والتوزيع بين المحليات وفقًا للحصر الذي أُجري للأسر، حيث بلغ عددها 7 آلاف أسرة كمرحلة أولى، بمبلغ 25 ألف جنيه لكل أسرة سيتم توزيعها عبر الوحدات الإدارية.

وجَّه الاجتماع أيضًا مشروع النظافة بتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان والعمل بنظام 3 ورديات في اليوم.

كما وجه الاجتماع بتنظيم التواجد الكثيف في بعض المواقع بشارع الوادي والذي تسبب في اعاقة المرور وغيرها من الظواهر السالبة المصاحبة لهذا التواجد.

سونا