سياسية
بالصور.. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ينظم لقاءاً جماهيرياً لدعم القوات المسلحة بمدينة شندي بولاية نهر النيل
نظم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لقاءاً جماهيرياً لدعم القوات المسلحة بمدينة شندي بولاية نهر النيل.
وخلال زيارته لمدينة شندي، دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ندعو لضرورة إنهاء التمرد قبل نهاية شهر رمضان ورفع تمام تحرير الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.
الجزيرة – السودان
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