والي الجزيرة: بدائل علمية لضمان استمرار مياه الشرب بريفي المناقل





شدد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف على أهمية توفير مياه الشرب الصالحة بالمناطق الريفية وحلحلة العقبات التي تعترض استقرار الإمداد المائي خاصة المناطق الواقعة في الأراضي ذات الصخور الصلبة وتنعدم فيها المياه مما يتسوجب خلق بدائل علمية لضمان استمرار مياه الشرب النقية التي تؤدي لاستقرارالمواطن وعدم النزوح بسبب العطش.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المناقل وفد قرية أم دغينة الركابية وحدة الكريمت الإدارية محلية المناقل وذلك بحضور المهندس عز الدين مصطفى مدير هيئة مياه محلية المناقل.

ووجه والي الجزيرة بانفاذ الدارسة المقدمة من إدارة مياه المحلية والخاصة بعمل مرشح بالطاقة الشمسية.

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