وزير الداخلية السوداني: نحن ناس بيان بالعمل

أكد اللواء خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، التزامهم بتنفيذ نتائج ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، وذلك خلال ختام الورشة يوم الخميس. أعرب عن ثقته في قدرة الجيش على النصر في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، مؤكدًا: “نحن نتحلى بروح العمل، وستُطبق جزء من نتائج الورشة، والباقي بعد انتصار الجيش”.

وأضاف أن تنفيذ توصيات الورشة يعكس تطلعات الشعب السوداني من مختلف الشرائح. اختُتمت ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية اليوم، تحت شعار “تحمي هويتك تحمي وطنك”، بحضور وزير الداخلية، ووالي ولاية النيل الأبيض، ووزير الصحة، وممثلي السجل المدني والجوازات، وجهاز المخابرات العامة، وممثلي مفوضية اللاجئين، إضافة إلى ممثلي المنظمات ذات الصلة.

وأشار عمر الخليفة عبد الله، والي النيل الأبيض، إلى أن تمويل برنامج الغذاء العالمي قد تم تخفيضه بنسبة ٣٠٪ في الولاية، مما يهدد الاقتصاد والمجتمع بوجود مليون و٢٠٠ ألف لاجئ يتواجدون في ١٠ معسكرات.

وأكدت اللواء شرطة عرفة ابراهيم محمد، مدير إدارة الهوية بالسجل المدني، أن ضبط الهوية يتطلب تفعيل البصمة العشرية.

وأوضح اللواء أمن عوض محمدين أن وجود الأجانب يحمل آثارًا إيجابية وسلبية، وعلى الدولة أن تلتزم بواجبها في فرض القانون على الأجانب بدلاً من الشكوى من آثارهم.