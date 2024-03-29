اندونيسيا تقدم مساعدات طبية للسودان بمبلغ مليون دولار





أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تخصيص مبلغ مليون دولار كمساعدات طبية متنوعة للسودان، بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوداني حالياً. وفي تصريح صحفي، أوضح السفير السوداني لدى إندونيسيا، الدكتور ياسر محمد علي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى دعم القطاع الصحي في السودان وتخفيف معاناة الناس.

وأوضح السفير أن هذه المساعدات تشمل الأدوية والمعدات الطبية، وأنه يعمل بجدية مع الجهات المعنية في إندونيسيا لتسهيل وصول هذه المساعدات، بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية في السودان. كما أشار إلى أن حكومة إندونيسيا، من خلال الصليب الأحمر الإندونيسي، قدمت مساهمات سابقة من خلال إرسال حاوية تحتوي على الأدوية والمعدات الطبية في نوفمبر الماضي.

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