الهيئة الشعبية بالفولة تقيم إفطاراً بالكتيبة 462 دعماً للقوات المسلحة





أُقيمَ إفطارٌ جماعيٌّ بمبادرة من الهيئة الشعبية في محلية الفولة لفرقة المشاة رقم (462)، بهدف دعم وتأكيد الوقوف إلى جانب القوات المسلحة. حضر الإفطار نائب والي غرب كردفان، الأستاذ آدم كرشوم نور الدين، والأمين العام للحكومة، الأستاذ صبري يوسف جبارة، بالإضافة إلى أعضاء حكومة الولاية وقائد الكتيبة العقيد ركن الهادي دياب، ومجموعة من المستنفرين.

أكد نائب الوالي أن هذا الإفطار يعكس تضامن الشعب مع قواته المسلحة في معركة الكرامة. وأشار قائد الكتيبة (462)، العقيد ركن الهادي دياب، إلى استمرار القوات المسلحة في تحقيق الانتصارات في معركة الكرامة، مشيدًا بصمود أبطال بابنوسة في هزيمة المتمردين.

من جانبه، أكد قائد المستنفرين في محلية الفولة، علي إسماعيل حمودة، جاهزية المستنفرين لهذه المعركة الحاسمة بين الحق والباطل.

سونا