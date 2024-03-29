مدير عام جهاز المخابرات العامة يتفقد مصابي الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة – صور

قام الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل، مدير عام جهاز المخابرات العامة، بزيارة تفقدية إلى مستشفى الشرطة في عطبرة. وكان في استقباله اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب سعد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، والعميد شرطة طبيب الوليد محجوب، مدير المستشفى.

وقام الفريق أثناء الزيارة بالتفقد على المصابين من جميع القوات النظامية الذين يتلقون العلاج في المستشفى، حيث قدم لهم دعماً مقدراً وثمّن تضحياتهم وثباتهم في ميدان القتال. وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه مستشفى الشرطة في عطبرة في استقبال وعلاج المصابين، معلناً التزامه بتوفير الأجهزة الطبية المتطورة بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والمانحين.

وأعرب الفريق عن تفاؤله بقرب انبلاج فجر الانتصار، مع التأكيد على ضرورة القضاء على مليشيات العمالة والإرهاب وعودة البلاد إلى الأمان والاستقرار للمضي قدماً في طريق التنمية والسلام.

من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، أهمية مستشفى الشرطة في عطبرة، معتبراً إياه مستشفى الكرامة، ومؤكداً أن الاهتمام بالمصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم هو واجب وطني لتقدير تضحياتهم وبسالتهم من أجل السودان.