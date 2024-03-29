ماذا قال شمس الدين كباشي عن تخريج قوات مناوي والمقاومة الشعبية؟





خلال مخاطبته تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي أدلى بإفادات مهمة يوم الخميس:

▪︎ تخريج مقاتلي حركة تحرير السودان وتعمل تحت قيادة القوات المسلحة وهم منذ الآن جنودا بها ويمشوا الى الميدان مباشرة.

▪︎ المقاومة الشعبية المسلحة هي الترياق وكانت عند الموعد سندا للدولة والقوات المسلحة.

▪︎ المقاومة الشعبية كيان قومي لا ينتمي لأي جهة سياسية وتعمل تحت قيادة القوات المسلحة التي تنتمي لهذا الوطن فقط.

▪︎ سعداء بحجم التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأطراف السلام.

▪︎ كل القوات المتخرجة تتبع القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية لإتفاق سلام جوبا.

▪︎ التحية لكل حركات أطراف السلام المسلحة التي إختارت الإنحياز الكامل للوطن و الإنضمام للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

▪︎ المقاومة الشعبية المسلحة تحت قيادة القوات المسلحة المؤسسة القومية التي لا تعرف الإنتماءات السياسية يجب أن يعمل كل منسوبيها تحت راية القوات المسلحة ولن تقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية.

▪︎ كل سلاح يصرف يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة ولن نقبل بسلاح لأشخاص بإنتماءات سياسية خارج المعسكرات.

▪︎ الدولة ستقاتل حتى آخر مرتزق وتطهير البلاد من مليشيا آل دقلو الإرها_بية.

▪︎ ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة وسنتجه إلى دارفور إن شاء الله.

القوات المسلحة في طريقها لحسم هذه الفوضى تماما وبعدها يبدأ المسار السياسي والإنتخابات التي تحدد من يحكم.

▪︎ المتمردون يدعون إنتصارات بالكذب والفبركة لرفع الروح المعنوية المنهارة لمرتزقتهم ولكن الحقيقة تقدم القوات المسلحة في كل المحاور وهي تمسك بزمام المبادرة.

▪︎ موقف الدولة مبدئي في دعم و تسهبل العمل الإنساني لإغاثة الشعب.

▪︎ منظمات الإغاثة الدولية لم توفي بالتزاماتها ولم ترسل حتى الآن أي طائرة إغاثة.