شاهد بالفيديو مناوي: اتلفت لقيت الحرس بتاعي واقف اديتو فاتحة، ما عارف بقى بعاتي؟





علّق رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي على تصريحات بعض منسوبي الدعم السريع عن قتل حرسه الشخصي بأم درمان.

وقال مناوي بأنه عمل تحقيق ولقى كل العمداء حيين. وأضاف: قالو لي الدعامة قتلوا بيتر الحارس بتاعك، اتلفت لقيتو واقف اديتو فاتحة، ما عارف بقى بعاتي؟

وأشعلت تصريحات مناوي شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت إلى الأذهان أحاديثه العفوية التي تثير الجدل. حيث جاء حديثه في مخاطبة جماهيرية بتخريج قواته في القضارف، والتي ستخوض معركة الكرامة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”