بالصور.. جعفر الصادق الميرغني يزور القوات المشتركة بـ قاعدة المعاقيل العسكرية المتجهة إلى الخرطوم

زار نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق الميرغني القوات المشتركة بـ قاعدة المعاقيل العسكرية المتجهة إلى الخرطوم.

وفي جانب آخر قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي في مناسبة تخريج قواته بالقضارف، قررنا الدخول في الحرب بعد عشرة أشهر تفادينا فيها المشاركة في المعركة لكننا وجدناها حرب لصوص وغزو للسودان ومحاولات لتفكيكه.