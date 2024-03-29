سياسية
السكرتير التنفيذي لـ”الإيقاد” ورقني قبيهو: التقيت رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت
قال السكرتير التنفيذي لـ”الإيقاد” ورقني قبيهو:
– التقيت الخميس رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت في القصر الرئاسي بجوبا.
– بحثت مع سلفاكير تفعيل الأحكام المتعلقة بـ”اتفاقية السلام” وتضافر الجهود المشتركة.
– اللقاء بحث دور “إيقاد” في المسائل المتعلقة بالسودان.
سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: قالت “هذا غير مقبول “. لم يتم تلبية سوى جزء صغير من النداء الإنساني للأمم المتحدة الذي أطلقته لصالح السودان.
الشرق للأخبار
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