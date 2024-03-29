السكرتير التنفيذي لـ”الإيقاد” ورقني قبيهو: التقيت رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت

سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: قالت “هذا غير مقبول “. لم يتم تلبية سوى جزء صغير من النداء الإنساني للأمم المتحدة الذي أطلقته لصالح السودان.