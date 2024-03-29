رأسان بنفس الجسد! زواج واحدة من التوأم الملتصق الشهير.. والعروس تحلم بالإنجاب – صور





تزوجت آبي التوأم الملتصق من ممرض محارب قديم في الجيش الأمريكي، وتأمل الآن في إنجاب الأطفال، وذلك وفقًا لديلي ميل.

تزوجت آبي التوأم الملتصقة من الجانب الأيمن من جوش بولينج، الذي كان ممرضًا ومحاربًا قديمًا في جيش الولايات المتحدة. يعيش الزوجان في ولاية مينيسوتا، حيث وُلدا وتربيا.

تبلغ آبي وبريتاني، اللتان تشتركان في جسد واحد، 34 عامًا، ويعيشان حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء منذ بث برنامجهما المكون من 8 حلقات “آبي وبريتاني” في عام 2012. تعيش الأختان حياة سعيدة في مينيسوتا، حيث أكملتا تعليمهما الابتدائي.

تزوجت آبي في عام 2021، ولم يكشفا آبي وجوش عن زواجهما إلى أن شاركا صور حفل الزفاف على تطبيق TikTok الخاص بهما. تظهر الصور الزوجين وهما يرقصان في حفل الزفاف، حيث ارتدت آبي وشقيقتها ثوب زفاف أبيض اللون بدون أكمام، بينما ارتدى بولينج بدلة رمادية.

ظهر الثنائي لأول مرة في برنامج “The Oprah Winfrey Show” عام 1996، حيث شرحا حياتهما كتوأم ملتصق. يشترك التوأم في جهاز الدورة الدموية وجميع الأعضاء تحت الخصر. تتحكم آبي في ذراعهم وساقهم اليمنى، بينما تتحكم بريتاني في الجانب الأيسر.

عندما ولدت آبي وبريتاني في عام 1990، اختار والداهما باتي ومايك هنسل، عدم إجراء جراحة الانفصال لأن الأطباء قالوا إن هناك فرصة ضئيلة لنجاة الفتاتين من العملية، لذلك عاشا حياتهن كلها ملتصقتين.

القاهرة 24