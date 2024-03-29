شرطة كسلا تخرج كوكبة جديدة من قوات حرب المدن ومكافحة الارهاب

جاء ذلك لدى مخاطبته إحتفال شرطة ولاية كسلا بتخريج عدد مقدر من دارسي دورة حرب المدن و مداهمة المقرات وتحرير الرهائن بمعسكر التدريب بكسلا .

أشاد مدير شرطة ولاية كسلا بالإنجازات الأمنية البارزة التي حققتها الشرطة في الولاية، مؤكداً على جهودها الكبيرة في تأمين مداخل ومخارج الولاية ومكافحة الظواهر السلبية. كما أكد دعمه الكامل لجهود الشرطة خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد تحديثاً وتطويراً كبيرين في أداء وإمكانيات الشرطة.

وقد استعرض المدير خطط الشرطة في المرحلة القادمة، خاصة بالنسبة لشرطة ولاية الجزيرة، حيث خضعوا لدورة تدريبية لاستيعاب المستجدات والتحديات الحالية. وأشار إلى استمرار الخطة التدريبية للشرطة بإشراف الدارسين الجدد، مع التأكيد على دعمهم لشرطة ولاية كسلا.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم قوة الدفاع عن النفس بمنحهم الحزام الأصفر من قبل الاتحاد السوداني للكراتيه، تقديراً لجهودهم، وتم توزيع الشهادات على الدارسين المشاركين في الدورة التدريبية.