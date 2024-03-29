



متحف بيت الخليفة عبد الله …

عصابات دولية متخصصة في سرقة الآثار والغة في هذه الحرب وسرقة محتويات متحف بيت الخليفة عبد الله تؤكد ذلك.

في سبيل التهييج والتحشيد القبائلي كثيرا ما تبجح بعضهم بأن أم درمان حقت جدهم عبد الله التعايشي فلماذا إذن لم يحافظوا على بيته وهذا كان سيكون أقل الواجب ؟! ولكن عند المغنم يتبين لك أنها كلها استدراجات وتغرير.

في الأسفل صورتي عام 2015م في متحف بيت الخليفة عبد الله بالقرب من مدفع النوردنفيلدت الذي استخدم في معركة شيكان 1883م ، وكان مدفعا أخا له قد سرق في 2016م تقريبا من متحف شيكان في الأبيض.

في الخارج يمكن أن يباع مثل هذا المدفع بمبلغ يسيل له اللعاب ، لعاب اللصوص وعديمي الضمير بكل تأكيد.

#كمال_حامد 👓