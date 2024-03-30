الضعين تحولت إلى عاصمة للتمرد وتجميع المنهوبات والمسروقات من الممتلكات والأموال الخاصة والعامة !!





الضعين بين الأمس واليوم

هذه هي الضعين التي بذل فيها الوالي الأسبق أنس عمر و بدعم كبير من الحكومة المركزية في عهد نظام الإنقاذ جهودا تنموية جبارة ساهمت في تحويلها إلى مدينة تضاهي المدن الكبرى في البلاد !!



أنس عمر اليوم مضى على اختطافه بواسطة مليشيا الدعم السريع ما يقارب العام و لا تعرف أي أخبار عن مصيره !!

بينما تحولت الضعين إلى عاصمة للتمرد بدعم و تأييد من ناظر الرزيقات و الإدارة الأهلية و أصبحت مركزا لتجميع المقاتلين و المرتزقة من الداخل والخارج و كذلك لتجميع المنهوبات و المسروقات من الممتلكات و الأموال الخاصة و العامة !!

اللهم فك أسر أنس و جميع المختطفين و الأسرى ، و حرر الضعين من قبضة المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و قيادة الإدارة الأهلية الخائنة .

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

حاج ماجد سوار

