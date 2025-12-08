وجوه يجب أن تتقدم المشهد… لماذا تتجاهل الدولة أصحاب الحجة ..؟

• جمعة النوار لا يجامل، وصوته واضح كالشمس ، ونوار وأمجد فريد نماذج لخطاب واثق، حجة قوية، ورأي يستند إلى فهم عميق للواقع هؤلاء ليسوا مجرد محللين واصحاب منطق إنهم طاقة جاهزة يمكن أن تغير شكل الخطاب الرسمي إذا احسن توظيفها.

• ومع ذلك، تظهر وجوه باهتة للظهور باسم الدولة في القنوات حضور ضعيف، رسائل غير مقنعة، وخطاب لا يليق بحجم التحديات، وحتى من تم تكليفهم رسمياً، لم يقدموا ما يشبه الحد الأدنى المطلوب في ساحة إعلامية مشتعلة وعدو خلفه شركات علاقات عامة عالمية .

• وأقول هذا من موقع محايد تماماً: لا أنتمي لأي فصيل سياسي أو جماعة، حتى لا يفسر ما أكتبه على أنه توجيه أو حملة تلميع لصالح أحد، ما أقوله نابع من حرصي على أن يخرج صوت قوي ومهني يعبر عن الدولة ويواجه الحملات المنظمة بوضوح وثقة.

• لم أراهن يوماً على أسماء، لكن اليوم أراهن على أمجد ونوار. إذا أُسندت إليهما أدوار حقيقية، فسيصنعان الفرق ويعيدان احترام الخطاب الرسمي إلى مكانه الطبيعي.

والله من وراء القصد .

Basher Yagoub

