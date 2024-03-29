شاهد بالفيديو.. جولة في شوارع مدينة أم درمان وأوضاع السكان

قامت كاميرا قناة “الشرق” بجولة في شوارع مدينة أم درمان التي شهدت معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، انعكست آثارها على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السكان.

وقال برنامج الغذاء العالمي لـ”الشرق”: بلا مساعدات عاجلة فإن أزمة المجاعة في دارفور ستتفاقم وستدفع بالمجتمعات الضعيفة هناك إلى الحافة.

الشرق للأخبار