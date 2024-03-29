شاهد بالفيديو.. “دعامي” بزي الدعم السريع يغني بالربابة مع شقيقه الصغير (ريده جاب مشاكل الزول دا حلو سيد السلاسل) وساخرون: (بالك رايق أخوانك انجغموا وانت شايل ربابتك تغني)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع يرتدي الزي الرسمي لقوات حميدتي.

“الدعامي” تغنى خلال المقطع مستخدماً آلى الربابة ورفقة شقيقه الأصغر على أنغام أغنية تقول: (ريده جاب مشاكل الزول دا حلو سيد السلاسل).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد سخر معلقين من ظهوره يغني رغم القتال الدائر الآن بين الجيش والدعم السريع, حيث كتب أحدهم معلقاً: (بالك رايق أخوانك انجغموا وانت شايل ربابتك تغني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين