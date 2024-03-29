شاهد بالفيديو.. الفنانة ياسمين كوستي تقدم وصلة رقص فاضحة مع أحد الشباب خلال إحدى الرحلات الترفيهية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد أن قام الجمهور بمشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة ياسمين كوستي وهي تغني في حفل خلال رحلة شبابية.

المطربة التي اشتهرت برقصاتها الهستيرية تفاعلت في الرقص أثناء تقديمها وصلة غنائية, ودخل أحد الشباب معها ساحة الرقص مشاركاً بفاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح وانتقدوا الفنانة عليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين