شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة مصرية تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وبطريقة تدهش بها المتابعين.. تلبي دعوة إفطار سوداني بالقاهرة وتقول: (السودانيين ديل أنا بحبهم شديد)





نشرت ناشطة مصرية الجنسية مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أدهشت الناشطة المصرية الجمهور السوداني وذلك بعد تحدثها اللهجة السودانية بطلاقة وبطريقة أكثر من رائعة.

وكشفت الناشطة التي كانت في طريقها لتلبية دعوة إفطار سوداني قدمتها لها أسرة سودانية مقيمة بالقاهرة, أنها تعلمت اللهجة السودانية من صديقاتها.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها درست بالسودان ولها أقارب يسكنون في حي الرياض بالعاصمة الخرطوم لكنها لم تكن على تواصل دائم معاهم, كما أكدت خلال حديثها حبها الكبير للسودانيين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين