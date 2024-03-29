شاهد بالصورة والفيديو.. بعد دحرهم لقوات الدعم السريع بأمدرمان.. أفراد النجدة والعمليات “أبو طيرة” يسخرون من “الدعامة” ويغنون عقب الانتصار: (دخلوا الكمين مليشيا)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الاحتياطي المركزي “أبو طيرة” بالسودان وهم يحتفلون عقب إحدى انتصاراتهم على قوات الدعم السريع.

وقام جنود الاحتياطي المركزي بالغناء والسخرية من قوات الدعم السريع التي تم دحرها عقب سقوطها في كمين, حيث ردد الجنود أغنية: (دخلوا الكمين دعامة دخلوا الكمين مليشيا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين