شاهد بالفيديو.. شمس الدين كباشي يسير على درب البرهان ويتوعد قوات الدعم السريع: (غير كدة ما عندنا كلام.. حرب بس ندبل ليهم)





تصدر مقطع فيديو لعضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي, قائمة الفيديوهات الأكثر مشاركة وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد توعد كباشي, خلال مخاطبته تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف, قوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش السوداني منذ أبريل من العام الماضي.

وسار نائب القائد على درب القائد العام البرهان وقال في تصريح أسعد الحاضرين: (غير كدة ما عندنا كلام.. حرب بس ندبل ليهم).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن قائد الجيش كان أطلق العبارة الشهيرة (دبل لي) خلال متابعته للعمليات العسكرية للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين