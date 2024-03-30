الادارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك تستعد لافتتاح مقراتها الجديدة بالميناء الشمالي والجنوب وسواكن

اكملت الادارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك استعداداتها لافتتاح مقراتها الجديدة بهيئة المواني البحرية انفاذا لموجهات مجلس السيادة بضبط إجراءات الصادر والوارد بالمواني والمطارات حيث ترأس اللواء شرطة إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك اجتماع اللجنة العليا المخصصة لإنجاز هذا العمل.

والتي تضم الكابتن بحري محمد حسن مختار مدير عام المواني البحرية والمقدم شرطه مكي مؤيد اسماعيل مدير مباحث التموين ولاية البحر الاحمر والملازم اول شرطه مجاهد حامد أحمد والتي اقرت بتفعيل عمل مباحث التموين وانتشارها بالمواني والمطارات والمعابر لاحكام السيطرة علي سلع الصادر والوارد بالمواني والمطارات السودانية يذكر ان الافتتاح سيكون في القريب العاجل ويشمل الميناء الشمالي والجنوبي وسواكن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان