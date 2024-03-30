سياسية

بادي يدعو مواطني محافظة باو لإسناد القوات المسلحة

2024/03/30
أحمد العمدة بادي

افتتح الحاكم أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، عددًا من المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه في محافظة باو، بالإضافة إلى دعم مشروعات فرحة الصائم وتوزيع المعينات للعائدين عبر مفوضية العودة الطوعية، خلال زيارته والوفد المرافق له إلى محافظة باو.

وخلال لقاء جماهيري في منطقة بقيس، أعرب الحاكم عن امتنانه لدعم مواطني عمودية جيقو وصادق حرصهم على دعم الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. كما دعا مواطني محافظة باو إلى التعاون مع القوات المسلحة للدفاع عن حرمات الدين والوطن، وحثَّ الشباب على الانخراط في القوات المسلحة لصد المليشيات المتمردة وطردها خارج البلاد.

وأكد على أهمية التعايش السلمي وزيادة الإنتاجية والتعاون مع القوات المسلحة والجهات النظامية الأخرى، وأعلن التزام حكومة الإقليم بدعم القوات المسلحة وطلب استئناف العام الدراسي في المنطقة.

وأشاد بدور المنظمات والمفوضيات التي ساهمت في تقديم المساعدات للعائدين، برعاية الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، وأوجه وزير المالية بتوفير الدعم اللازم لتشييد شبكة الطرق لربط المحافظات وتسهيل حركة المواطنين ودعم الاقتصاد والتجارة الداخلية والحدودية.

كما أمر وزير المالية بتوفير التمويل الضروري لإنشاء عنبرين إضافيين في المركز الصحي، وأكد وزير الصحة التزام الوزارة بدعم وتطوير الخدمات الصحية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.

واشاد العميد جعفر جاكلو محافظ باو بزيارة الحاكم ووفده للمحافظة ، مشيداً بمستوى التعايش السلمى والإنصهار بين مكونات المجتمع بمنطقة تجمع بقيس ، ودعا الى ضرورة مساهمة المنظمات الإنسانية في المضي قدماً في صيانة وإعادة تأهيل المرافق الخدمية بالمحافظة.
واوضح الأستاذ هاشم أورطة الضو رئيس مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين أن برنامج توزيع المعينات الإنسانية يغطي عدد (21) منطقة بمحافظات باو وقيسان والتضامن كمرحلة أولي ، موضحاً أن التوزيع يستهدف عدد (29) ألف من العائدين من دولتي إثيوبيا وجنوب السودان في مجالات الخدمات والإيواء والمساعدات المختلفة.
وثمن مواقف الجهات التي ساهمت في إنجاح برامج توزيع المساعدات في مقدمتها اللجنة العليا بالمنطقتين برئاسة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وحكومة الإقليم .
وقد تحدث في اللقاء ممثل المواطنين متناولاً التحديات الخدمية بالمنطقة في مقدمتها التعليم.
سونا

 

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