بادي يدعو مواطني محافظة باو لإسناد القوات المسلحة

افتتح الحاكم أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، عددًا من المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه في محافظة باو، بالإضافة إلى دعم مشروعات فرحة الصائم وتوزيع المعينات للعائدين عبر مفوضية العودة الطوعية، خلال زيارته والوفد المرافق له إلى محافظة باو.

وخلال لقاء جماهيري في منطقة بقيس، أعرب الحاكم عن امتنانه لدعم مواطني عمودية جيقو وصادق حرصهم على دعم الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. كما دعا مواطني محافظة باو إلى التعاون مع القوات المسلحة للدفاع عن حرمات الدين والوطن، وحثَّ الشباب على الانخراط في القوات المسلحة لصد المليشيات المتمردة وطردها خارج البلاد.

وأكد على أهمية التعايش السلمي وزيادة الإنتاجية والتعاون مع القوات المسلحة والجهات النظامية الأخرى، وأعلن التزام حكومة الإقليم بدعم القوات المسلحة وطلب استئناف العام الدراسي في المنطقة.

وأشاد بدور المنظمات والمفوضيات التي ساهمت في تقديم المساعدات للعائدين، برعاية الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، وأوجه وزير المالية بتوفير الدعم اللازم لتشييد شبكة الطرق لربط المحافظات وتسهيل حركة المواطنين ودعم الاقتصاد والتجارة الداخلية والحدودية.

كما أمر وزير المالية بتوفير التمويل الضروري لإنشاء عنبرين إضافيين في المركز الصحي، وأكد وزير الصحة التزام الوزارة بدعم وتطوير الخدمات الصحية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.