وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي سفير دولة إندونيسيا

أعرب الوزير عن أمله في استمرار التنسيق بين وزارة الصحة وإندونيسيا خلال مرحلة إعادة بناء النظم الصحية في السودان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه سفارة السودان في إندونيسيا. أكد أن عملية الشراء تمت بتنسيق كبير بين الوزارة والسفارة السودانية، مع مراعاة أولويات الصحة واحتياجاتها.

وأشار الوزير إلى استمرار الحاجة الكبيرة للأدوية المخدرة وللزراعة الكلوية، معرباً عن أمله في مواصلة الدعم، ومثنياً على دور سفارة إندونيسيا في السودان وسفارة السودان في إندونيسيا في تسهيل الإجراءات ومتابعة تسليم المساعدات.

من جهته، كشف سفير إندونيسيا سوناركو عن تخصيص مساعدات طبية متنوعة للسودان بقيمة مليون دولار، بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن الوضع الصحي الصعب في البلاد. أكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتهدف إلى مساعدة السودان في التغلب على التحديات الصحية التي يواجهها.

وأوضح أن هذه المساعدات تشمل الأدوية والمعدات الطبية، مشيراً إلى أن حكومة إندونيسيا قدمت سابقاً دعماً عبر الصليب الأحمر الإندونيسي بإرسال حاوية من الأدوية والمعدات الطبية في نوفمبر الماضي، معبراً عن أمله في أن تلعب هذه المساعدات دوراً في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين.