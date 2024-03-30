سياسية

وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي سفير دولة إندونيسيا

2024/03/30
دكتور هيثم وزير الصحة المكلف

إلتقى وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، ظهر اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان ،السفير الاندونيسي بالسودان سوناركو ، والوفد المرافق له ،بحضور ممثل وزارة الخارجية السفير عبد الرؤوف ، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د.خليل محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي، ومدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة المكلف د. ليلى حمد النيل.
وشكر الوزير ، حكومة وشعب دولة إندونيسيا لتقديم الدعم ، مبيناً أن الإجتماع بغرض الترتيب لايصال الدعم الثاني من دولة إندونيسيا لوزارة الصحة مشيراً إلى ان الدعم الاول كان بقيمة 250 الف دولارا في شكل ادوية ومستهلكات طبية ، واليوم نرتب لوصول المنحة الثانية، ضمن القائمة الاساسية التي تم اعدادها من قبل وزارة الصحة الإتحادية .
وأكد الوزير ، إن الإمداد الدوائي المقدم من إندونيسيا سيتم توزيعه على المرضى للاستفادة منه مباشرة ، موضحاً أن الأدوية تساهم في سد النقص .

أعرب الوزير عن أمله في استمرار التنسيق بين وزارة الصحة وإندونيسيا خلال مرحلة إعادة بناء النظم الصحية في السودان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه سفارة السودان في إندونيسيا. أكد أن عملية الشراء تمت بتنسيق كبير بين الوزارة والسفارة السودانية، مع مراعاة أولويات الصحة واحتياجاتها.

وأشار الوزير إلى استمرار الحاجة الكبيرة للأدوية المخدرة وللزراعة الكلوية، معرباً عن أمله في مواصلة الدعم، ومثنياً على دور سفارة إندونيسيا في السودان وسفارة السودان في إندونيسيا في تسهيل الإجراءات ومتابعة تسليم المساعدات.

من جهته، كشف سفير إندونيسيا سوناركو عن تخصيص مساعدات طبية متنوعة للسودان بقيمة مليون دولار، بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن الوضع الصحي الصعب في البلاد. أكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتهدف إلى مساعدة السودان في التغلب على التحديات الصحية التي يواجهها.

وأوضح أن هذه المساعدات تشمل الأدوية والمعدات الطبية، مشيراً إلى أن حكومة إندونيسيا قدمت سابقاً دعماً عبر الصليب الأحمر الإندونيسي بإرسال حاوية من الأدوية والمعدات الطبية في نوفمبر الماضي، معبراً عن أمله في أن تلعب هذه المساعدات دوراً في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين.

متمنيا تحسن الأوضاع في السودان وأن يعود كما كان ، مثمنا التنسيق مع وزارة الصحة لإيصال الدعم الدوائي،مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية على شكل إحتياجات صحية وأدوية من الشعب الإندونيسي إلى الشعب السوداني،وتعد شكلاً من أشكال الاهتمام والتضامن.
سونا

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