الجزيرة .. حالات نزوح ممنهجة بسبب الحملة الشرسة التي شنتها ميليشيا الدعم السريع





قالت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة بأن ريفي الحصاحيصا وقرى الحلاويين “شرفت، التكلة جبارة، أب سير، مناقزا” تشهد حالات نزوح ممنهجة بسبب الحملة الشرسة التي شنتها ميليشيا الدعم السريع ومارست فيها جميع أنواع الانتهاكات.

وقالت مصادر للجزيرة: مواطنون بالجزيرة يطلقون نداء استغاثة لقيادة الجيش للتدخل بعد اقتحام الدعم السريع نحو 170 قرية بالولاية.

الجزيرة – السودان