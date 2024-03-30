سياسية
مناوي: الإسلاميون مواطنون سودانيون يجب عدم منعهم من المشاركة في الحوار
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن الإسلاميون مواطنون سودانيون يجب عدم منعهم من المشاركة في الحوار والسودان بلد لا يمكن أن يحكم بدون الحوار.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس: نشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية وتوزيعها على من هم في أمس الحاجة إليها.
الجزيرة – السودان
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