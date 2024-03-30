صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج القرض لمصر





أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا يوم الجمعة، أكد فيه أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض لمصر بمبلغ يبلغ حوالي خمسة مليارات دولار، وذلك في تأكيد للإعلان الذي جرى في هذا الشهر بالتزامن مع تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي.

وفي ديسمبر 2022، أبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقًا للحصول على تسهيل صندوق ممتد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وأكد الصندوق أن المراجعتين الأولى والثانية للتسهيل، التي تم تأجيلها سابقًا، قد اكتملت الآن.

وأشار الصندوق في بيانه إلى أن هذه الزيادة ستمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار على الفور.

وأضاف الصندوق أنه يتم تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.

رويترز