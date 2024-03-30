الحسابات الفلكية تحسم موعد عيد الفطر





في وقت ستتحرى أغلبية الدول الإسلامية هلال شوال وبداية عيد الفطر، مساء يوم الاثنين الثامن من أبريل (29 رمضان)، فإن الفلك يقول كلمته في إمكانية رؤية الهلال آنذاك.

مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له قال إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

أوضح المركز في حسابه على موقع “إكس” أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، ستتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل، ولكنه أشار إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم تعتبر مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي، فسيكمل هذه الدول شهر رمضان ثلاثين يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر فيها.

وبدأت السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت واليمن ولبنان وفلسطين والسودان والعراق وسوريا رمضان يوم الاثنين.

أما الدول التي بدأت رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، فسيتم تحرية الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، ومن الممكن رؤيته بسهولة نسبية من غرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن معظم هذه الدول رؤية الهلال، ليكون العيد يوم الأربعاء 10 أبريل.

وقد حددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان بسبب عدم رؤية الهلال لديها.

وقد أشار المركز إلى إمكانية عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء في الهند وبنغلادش، وبالتالي سيكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها.

الحرة