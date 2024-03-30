منوعات
خالد سلك زي العقرب لما تكب ليها الموية
خالد سلك زي العقرب لما تكب ليها الموية ، اكتر فترة بكون ساكن فيها وصامت هي الفترة اللي مافيها فرقة يدخل خطابو السلطوي
وهي الفترة اللي بكون فيها انتهاكات بشعة من قبل المليشيا وتقدم واستقرار في مناطق الجيش .
فجأة سمع كلمتين من كباشي فسرها هو على أنها ضد الكيزان فرح بيها
الناس ديل منظرهم مضحك شديد ياخ
#السودان #انقذو_الجزيرة
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