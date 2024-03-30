منوعات

خالد سلك زي العقرب لما تكب ليها الموية

2024/03/30
خالد عمر يوسف

خالد سلك زي العقرب لما تكب ليها الموية ، اكتر فترة بكون ساكن فيها وصامت هي الفترة اللي مافيها فرقة يدخل خطابو السلطوي

وهي الفترة اللي بكون فيها انتهاكات بشعة من قبل المليشيا وتقدم واستقرار في مناطق الجيش .

فجأة سمع كلمتين من كباشي فسرها هو على أنها ضد الكيزان فرح بيها
الناس ديل منظرهم مضحك شديد ياخ
#السودان #انقذو_الجزيرة

جهاد الهندي
جهاد حسين الهندي

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