



خالد سلك زي العقرب لما تكب ليها الموية ، اكتر فترة بكون ساكن فيها وصامت هي الفترة اللي مافيها فرقة يدخل خطابو السلطوي

وهي الفترة اللي بكون فيها انتهاكات بشعة من قبل المليشيا وتقدم واستقرار في مناطق الجيش .

فجأة سمع كلمتين من كباشي فسرها هو على أنها ضد الكيزان فرح بيها

الناس ديل منظرهم مضحك شديد ياخ

#السودان #انقذو_الجزيرة

جهاد حسين الهندي