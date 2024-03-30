سفير السودان بالقاهرة: 21 خدمة إلكترونية للمواطنين اعتبارا من (17) ابريل





جملة من القضايا التي تهم السودانيين المقيمين والوافدين لجمهورية مصر العربية استعرضها سفير السودان لدي القاهرة محمد عبد الله التوم امام لفيف من الإعلاميين وقادة الراي العام خلال الافطار الذي أقامه بمنزله بالمعادي علي شرف الصحفيين امس الخميس حيث استعرض الجهود التي بذلتها السفارة لتقديم خدمات للقادمين من جحيم الحرب.

الخدمات الإلكترونية

وابتدر سفير السودان بالقاهرة محمد عبد الله التوم حديثه مرحبا بقادة الراي العام ومتوقعا بان يحتفل السودانيون بالانتصار القريب على المليشيا المارقة، التوم طاف على هموم وشواغل السودانيين بمصر وقال بان السفارة تعمل في ظل ظروف ضاغطة وتسعى أن تحل العديد من المشكلات، وتزيل العوائق أمام الجالية، وأوضح ان السفارة بصدد تغيير موقعها الحالي الذي يعاني من ضيقه الشديد وهو يقدم الخدمات للسودانيين الموجودين بمصر.

واضاف السفير محَمد عبد الله بان السفارة تبنت مشروع تأهيل مستشفى امدرمان بعد الحرب ، بجانب الكثير من المشروعات القومية التي تتبناها السفارة وتابع : انا على يقين أن مبادرة تأهيل مستشفى امدرمان سيكون (من هنا من القاهرة) ، وقد تواثقنا على أن تكون إجراءات قسم الاطباء من بيت السودان .

َوكشف محمد عبد الله التوم عن (21) خدمة إلكترونية ستدخلها السفارة لتسهيل اجراءات المواطنيين في السفارة وقال أن تدشين الخدمات الإلكترونية في السابع عشر من أبريل المقبل

الدور التقليدي

ولفت السفير محمد عبد التوم إلى اللقاءات المشتركة مع عدد من المسؤولين في الجانب المصري، في إطار الدور التقليدي للعلاقات بين البلدين، بجانب اشراف السفارة على زيارتين رسميتين لرئيس مجلس السيادة، وزيارات أخرى لوزراء سودانيين.

واشار السفير الى عدد من التحديات التي تواجههم معترفا بوجود قصور في بعض المناحي، مشيرا أن السفارة لا تدعي الكمال ، غير أن رضا المواطن من خدمات يظل الهدف الأسمى الذي يسعون له دوما لينال المواطن خدمة تليق به.

إدخال البيانات

وظل موضوع الإقامة ظل من شواغل للسودانيين واخذ حيزا واسعا لدي الناس خلال الاشهر الاخيرة لدرجة تدخل رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان للحديث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارة الأول للقاهرة قبل شهر وعن هذا الموضوع المهم أفاد السفير بان السودانين يتساءلون عن دور السفارة، ونحن في أي مقابلات رسمية مع الخارجية المصرية نطرق على هذه المشكلة، ولدينا نافذة مباشرة مع وزارة الداخلية، واتفقنا على أن تبدأ الإقامة من تاريخ تسليمها ليس كما كان في السابق، وتابع التوم : قابلنا وزير التعليم العالي المصري وطرح علينا أن تفتح الجامعات السودانية أفرع لها بمصر، تستوفي خلاها شروط التعليم العالي، وجمعنا مدراء الجامعات السودانية لوضع مقترحاتها الفنية والمالية، وكونت لجنة لهذا الامر، وذات الأمر فغلناه بالنسبة للمدارس السودانية وعملنا على توفير بيئة جيدة لها بالتعاون مع الجانب المصري.

من جانبه قال وزير الاتصالات الأسبق والمشرف على حوسبة الخدمات في السفارة يحي عبدالله أن الفكرة جات لتخفيف ازدحام المواطنين أمام السفارة،

واعلن بروف يحي عن اكتمال 19 خدمة إلكترونية تسهل على المواطنين ادخال البيانات من المنزل عن طريق الايميل و الواتساب وقال تجري الترتيبات لإكمال عملة الدفع الالكتروني بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وأكد أن التجربة سوف تعمم على جميع سفارت السودان بالعالم عقب تدشينها بشكل رسمي في سفارة السودان بالقاهرة.

تقرير _ محمد جمال قندول

الكرامة